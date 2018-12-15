15 Temmuz Sonrası Yunanistan'a İltica Başvurusunda Rekor Artış

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artışlar yaşanıyor. Bu yılın 11 ayında 4 bin 425, darbe girişiminin olduğu tarihten bu yana ise 28 ayda toplam 6 bin 404 Türk vatandaşı iltica için Yunanistan'a başvuruda bulundu.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın Kasım ayı iltica verileri açıklandı.Verilere göre Kasım ayında Yunanistan'a 618 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu.Yunanistan'a 2013- 2015 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı.15 Temmuz 2016'dan itibaren bu yılın Kasım ayı da dahil 28 ayda 6 bin 404 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica için başvurdu. 2017 yılında iltica için 1,826 Türk vatandaşı başvururken, 2018 yılının Ocak- Kasım döneminde ise Yunanistan'a kaçan 4 bin 425 Türk vatandaşı iltica için başvurdu.

2013 YILINDA SADECE 17 KİŞİ İLTİCA İÇİN BAŞVURDU

Yunanistan'a 2013 yılında sadece 17 kişi iltica talebinde bulunmuştu. Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı.15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu.

EN ÇOK ERKEKLER İLTİCA İÇİN BAŞVURMUŞ

Bu arada Yunanistan'dan 2013 yılından bu yılın Kasım ayı da dahil bu yana toplam dünya genelinden 198 bin 887 kişi iltica için başvurdu. Bu başvuruların büyük bir çoğunluğu erkekleren oluştu. 134 bin 940'ı erkeklerden, 63 bin 947'si ise kadınlardan oluştu.Bu kişilerin içinde 7 bin 709'u ise çocuklardan oluştu.İltica için başvuran çocuklar ile ilgili rakam ise 6 bin 981 erkek,728'de kızlardan oluştu. En çok iltica başvurusu ise 49 bin 237 kişi ile Attika bölgesi oldu. Attika'yı 34 bin 265 ile Midilli, 27 bin 369 ile Selanik takip etti.

YUNANİSTAN'A 2013-2018 KASIM TARİHLERİNDE İLTİCA İÇİN BAŞVURANLARIN UYRUKLARI

Suriye - 60 bin 461

Afganistan - 26 bin 752

Pakistan - 24 bin 826

Irak - 22 bin 732

Arnavutluk - 8 bin 938

Türkiye - 6 bin 540

Bangladeş - 5 bin 619

İran - 4 bin 733

Gürcistan - 4 bin 197

Filistin - 3 bin 598

Diğer ülkeler - 30 bin 491

Toplam - 198 bin 887