15 Temmuz sonrası Konya'da ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı"

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen ve 15 Temmuz darbe girişi sonrasında ara verilen "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" yeniden başladı. Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı, 15 Temmuz -darbe girişimi sonrasında ilk kez yapıldı. 3 yıl aranın ardından gerçekleştirilen tatbikat Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, eğitime ABD, Azerbaycan, İtalya, Katar, NATO, Pakistan ve Ürdün katıldı. Türkiye'nin gündeminde yer alan ABD F-35'leri getirmedi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de tatbikata katılan ülkeler arasında yer aldı. ABD tatbikata son zamanlarda Türkiye'yi yakından ilgilendiren 5'inci nesil F-35 savaş uçaklarıyla değil, F-15'lerle katıldı.

ANADOLU KARTALI DÜNYADAKİ 3 TAKTİK MERKEZİ ARASINDA

Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatının yapılacağı alan 400 kilometre uzunluk ve 300 kilometre genişliğe sahip, bu kapsamda, bir senaryo dahilinde gerçeğe yakın savaş ortamında tüm katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerinin paylaşılması ve birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenirken, yeni taktik ve tekniklerin denenmesi imkanları sağlandı. Öte yandan, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi, dünyada benzer imkanlara sahip üç taktik eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Avrupa'da yer alan tek taktik eğitim merkezi olma özelliği taşıyor. Merkezin kuruluşundan bugüne kadar 15 ülke'nin katılımıyla 23 dönemi uluslararası, 18 dönemi milli olmak üzere toplam 41 eğitim dönemi uygulanarak ortalama 24 bin sorti uçuş yapıldı. Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 31 adet F-4 ve F-16 savaş uçağı, 1 adet KC 135 (tanker uçak), 2 adet CN-235 ve C-130 (nakliye uçağı), 1 adet AS-532 (helikopter), 1 adet Hava Erken İhbar Uçağı (HİK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 Fırkateyn ve 1 Hücumbot, ABD 6 F-15 adet savaş uçağı, Azerbaycan 3 aktif gözlemci, İtalya 3 adet savaş uçağı, Katar 2 adet C-17 ve C-130 (kargo uçağı), NATO Hava Erken İhbar Uçağı, Pakistan 5 adet savaş uçağı, Ürdün ise 3 adet savaş uçağı ile katılım sağladı.

PİLOTLARDAN BASIN MENSUPLARINA POZ

Aprona yanaşarak kalkış sırasını bekleyen F-4, F-16, JF-17 tipi savaş uçaklarındaki yerli ve yabancı pilotlar kalkış öncesinde basın mensuplarına değişik pozlar vermeyi de ihmal etmedi. 316 basın mensubu takip etti Öte yandan, Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı kapsamında 187'si Türk, 129'u yabancı olmak üzere toplamda 316 basın mensubu da tatbikatı takip etti.

(Mevlüt Hasgül - Ömer Çetin - Mustafa Uslu/İHA)

Kaynak: İHA