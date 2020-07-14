15 Temmuz şehitlerinin ismi Türkiye haritasına nakşedildi
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15 Temmuz şehitlerinin ismi Türkiye haritasına nakşedildi

Malatya'nın Darende ilçesinde özel okulda çalışan öğretmen ve güvenlik personeli, 15 Temmuz şehitlerinin ismini ahşap yakma sanatıyla Türkiye haritasına nakşetti.

14.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:30

Malatya'nın Darende ilçesinde özel okulda çalışan öğretmen ve güvenlik personeli, 15 Temmuz şehitlerinin ismini ahşap yakma sanatıyla Türkiye haritasına nakşetti.

İlçede eğitim veren Özel Hacı Hacı Naciye Ateş Okullarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Erden, 3 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına bastırılan madeni paraları okulun Görsel Sanatları Öğretmeni Belma Başeğmez'e getirerek değerlendirilmesini istedi.

Şehitlerin isimlerinin olduğu Türkiye haritası yapmaya karar veren öğretmen Başeğmez, yaklaşık bir yıl süren çalışmasının ardından 251 hatıra madeni parayı yerleştirerek üzerine 251 şehidin ismini yazdı.

Üst kısmına ahşap yakma sanatıyla, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in resminin işlendiği Türkiye haritası şeklindeki tablo, okul girişine yerleştirildi.

Okulun güvenlik görevlisi Muhammet Erden, 15 Temmuz gecesini ölene kadar unutmayacağını ve unutturmayacağını söyledi.

Yakma sanatıyla yaptıkları tablonun manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirten Erden, şöyle konuştu:

"İlk 15 Temmuz hatıra parasını gördüğümde çok duygulanmıştım. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra basılan paraları ailecek biriktirmeye karar verdik. Sonra bu paralarla ne yapabiliriz diye okulumuz resim öğretmenine danıştım. Öğretmenimiz de böyle bir fikir verdi. Onun da yardımlarıyla yakma sanatıyla hatıra paraların üzerine şehitlerimizin isimlerini yazdık, ay-yıldızlı Türk bayrağımızı, o gecenin kahramanı Ömer Halisdemir'i ve 15 Temmuz logosunun ön planda olduğu bu eseri ortaya çıkarttık. Bu eser de şehitlerimizin isimlerini yakmak bir yılımızı aldı. Kahraman Ömer Halisdemir'in portresini işlemek ise tam bir ayımızı aldı. El işçiliğiyle yapılan sadece yakma sanatıyla yaptığımız için bu çok zor lakin bu tablo ortaya çıktığında çok duygulandım. Benim için paha biçilemez bir eser."

"Geleceğe anlatmak, yansıtmak istedik"

Görsel sanatları öğretmeni Belma Başeğmez de 15 Temmuz hain darbe girişiminin daha dün gibi akıllarında olduğunu söyledi.

15 Temmuz deyince hala o anki duyguyu içinde yaşadığını dile getiren Başeğmez, şunları kaydetti:

"15 Temmuz tabii ki bir simge olarak kalmamalı çünkü bizim hem bağımsızlığımızı hem özgürlüğümüzü hem de ülkemizin bekası için çok önemli bir olay. 15 Temmuz'da milletçe o ruhu gerek evlerimizde gerek sokaklarda yaşadık. Cumhurbaşkanımız 'dışarıya, meydanlara çıkın' dediğinde gözümüz kapalı halkımız sokaklara döküldü ve inanın hepimizin tüyleri diken diken oldu. Eskiye dönük bütün korkularımızı unutarak gencinden yaşlısına kadar vatan uğruna hepimiz seferber olduk. Bu atmosferi gelecek nesillere taşımak adına böyle bir çalışma yaptık. O dönemde kendini bizler için feda eden gönüllerde yer edinen kahramanımız Ömer Halisdemir'i de anmak istedik. Allah'a çok şükür bu güzel günlere tekrardan döndük, başta Ömer Halisdemir olmak üzere vatanımız, evlatlarımız için şehit olan vatandaşlarımız sayesinde oldu. Onların anısına, darbe girişimini geleceğe anlatmak, yansıtmak istedik ve ortaya bu şekilde bir çalışma çıktı."

Tablo, okulda ve ilçedeki 15 Temmuz anma etkinliklerinde sergilenecek.

15 Temmuz şehitlerinin ismi Türkiye haritasına nakşedildi

Kaynak: AA

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