15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında yaşatılacak
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15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında yaşatılacak

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikimi ile fotoğraf ve kitap sergisi açıldı.

15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında yaşatılacak
15.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:13

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikimi ile fotoğraf ve kitap sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu kitap sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Millet Bahçesinde düzenlenen sergi açılışına Vali Mehmet Makas ve beraberindeki Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hakan Akyol, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisine yönelik katılımcılara bilgi verdi.

Vali Mehmet Makas, açılışta yaptığı konuşmada; "15 Temmuz Destanını bizlere armağan eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve demokrasi aşkını gelecek nesillere anlatmaya, şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Milletimizin devletine, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı 15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Yapılan açılış merasiminin ardından Vali Mehmet Makas ve beraberindeki katılımcılar kronolojik serginin yer aldığı fotoğraf ve kitaplardan oluşan sergiyi gezdiler.

"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Hatıra Ormanına 150 fidan dikildi"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Orman İşletme Müdürlüğünce Hatıra Ormanında düzenlenen fidan dikim programında şehitlerimiz anısına 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen programda konuşma yapan Vali Mehmet Makas, "15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak, unutturmamak adına oluşturulmuş olan bu fidanlığa 150 fidan daha ekleyerek, büyütmek adına bir aradayız. Cennet mekan Abdulhamit Han bir sözünde 'Tarih tekerrürden ibaret değildir. Tarih hatalardan ibarettir' diyor. Hataya düştüğünüz zaman tarihte olumsuz dediğiniz her şey, tekrar eder. Bunu nesillere gelecek kuşaklara aktara bilmek unutturmamak adına buradayız. 15 Temmuz darbe girişimi sadece bu milletin hükumetine, devletine belli bir grubuna yapılmış bir şey değil. Bu coğrafyada tüm mazlum coğrafyaların atası, babası, hamisi olan Türkiye Cumhuriyeti devletini çökertmek, birilerine ileri karakol yapmak, kendi devşirmeleriyle yönetmek adına yapılmış bir harekettir. Bu noktada 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan tüm kardeşlerimiz başta olmak üzere bu toprakları bize yurt yapan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Mehmet Makas ve beraberindeki katılımcılar şehitlerin isimlerinin verildiği 150 fidanı toprakla buluşturdular. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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