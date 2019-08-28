15 Temmuz şehitlerinin isimleri fidanlıkta yaşatılıyor

28.08.2019 14:18

İstanbul Pendik Tokatlılar Derneği tarafından, Tokat'ın Turhal ilçesinde bir köy mezarlığında oluşturulan fidanlıkta 15 Temmuz'da şehit düşenlerin isimleri yaşatılıyor.

İlçeye bağlı Çamlıca köyü mezarlığında geçen yıl oluşturulan alana, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı levhalar konuldu ve 251 sedir çam fidanı toprakla buluşturuldu.

İstanbul Pendik Tokatlılar Derneği Başkanı Fevzi Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini ve fotoğraflarını köylerinde yaşatmak istediklerini söyledi.

Fidanları Tokat Orman İşletme Müdürlüğünden temin ettiklerini anlatan Zeybek, "15 Temmuz hain bir darbe girişimiydi. Allah bir daha öyle gece yaşatmasın. Birkaç saat sonra darbenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Nasıl ki her dönemde bir kahraman varsa, Ömer Halisdemir bir kahraman olarak darbenin seyrini değiştirdi. Komutanı olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile halk sokağa döküldü. O da bir komutan olarak vatanı, milleti sevenlere bir talimat verdi. Darbeye karşı geldik." dedi.

Darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Zeybek, "Biz de şehitlerimizi unutmamak, onların isimlerini yaşatmak bakımından böyle bir projeye imza attık. Her fidanın dibinde bir şehidimizin fotoğrafı var. 15 Temmuz şehitleri adına böyle bir proje yaptığımız için mutluyuz, gururluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA