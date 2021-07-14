15 Temmuz şehitlerinin isimleri Amasya'da hatıra ormanında yaşatılacak

Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikildi.

Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikildi.

Şeyhcui mevkisinde oluşturulan, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verildiği hatıra ormanında fidan dikim töreni düzenlendi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına hatıra ormanı oluşturulduğunu söyledi.

Ağaç dikiminin basit bir faaliyet olmadığına işaret eden Masatlı, "15 Temmuz 2016'da ülkemiz, tarihimiz boyunca karşılaşmadığımız bir ihanete maruz kalmış ve bir grup FETÖ'cü alçak, milli iradeye, demokrasiye darbe vurmaya kalkmıştır. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve milletine seslenişi sonucu asil milletimizin meydanlara çıkmasıyla bu hainler emellerine ulaşamamıştır. Bu mücadele esnasında 251 vatan evladı şehadete yürümüştür. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü öncesinde kahramanlarımızı tekrardan anmak maksadıyla böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise 15 Temmuz'da vatan, bayrak ve istiklal için toprağa düşen şühedanın anısına taze fidanların toprakla buluştuğu dile getirerek, "Aziz şehitlerimizin hatıraları gönüllerimizde yaşayacak ve emanetleri olan ailelerinin de devletimiz daima yanlarında olacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimiz ile bu topraklar için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Rabbim 15 Temmuz ihaneti gibi musibetlerle bu milleti bir daha karşılaştırmasın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar, 251 şehit adına fidan dikti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur