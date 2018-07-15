15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde pankart açarak andı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütü ile uçuş yapan AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, gökyüzünde "15 Temmuz'u unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

Sarıhan, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması ve bu uğurda şehit olanları anmak için gökyüzünde pankart açtı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yamaç paraşütü pilotu Emrah Karayiğit ile İlçe Başkanı Sarıhan Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıktı.

Hazırlıklarının ardından uçuş yapan Sarıhan, gökyüzünde "15 Temmuz'u unutturmayacağız" yazılı pankart açtı. Sarıhan'ın gökyüzündeki uçuşu pilotun aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Ölüdeniz Belcekız iniş yapan Sarıhan, 15 Temumuz'daki hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeli yönlendirmesi ve Türk milletinin dik duruşuyla bertaraf edildiğini hatırlattı.

Şehitlerin anısına farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyleyen Sarıhan, "Ülkemizin her köşesi çok güzel. Bu güzelliklerde yabancıları ağırlıyoruz. Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı kendi yurdumuzda yabancı olarak kalacaktık. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Memleketimizin başına böyle bir musibet bir daha göstermesin" dedi.

Sarıhan, 15 Temmuz gibi olayların bir daha yaşanmaması adına dikkat çekmek amacıyla gökyüzünde pankart açtığını dile getirdi. Sarıhan, 15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.