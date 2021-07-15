15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası engel atlama yarışları, Ankara'da başladı
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15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası engel atlama yarışları, Ankara'da başladı

15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası engel atlama yarışları, Ankara'da başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Ankara Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası" engel atlama yarışları başkentte başladı.

Ankara Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası" engel atlama yarışları başkentte başladı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan alınan bilgiye göre, iki gün sürecek organizasyonun ilk günüde 6 kategoride yarışmalar yapıldı.

Toplam 50 at ve 45 binicinin yer aldığı kupa yarın tamamlanacak.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası engel atlama yarışları, Ankara'da başladı
15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası engel atlama yarışları, Ankara'da başladı
15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası engel atlama yarışları, Ankara'da başladı
15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası engel atlama yarışları, Ankara'da başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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