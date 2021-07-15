15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası engel atlama yarışları, Ankara'da başladı
Ankara Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası" engel atlama yarışları başkentte başladı.
Ankara Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Kupası" engel atlama yarışları başkentte başladı.
Türkiye Binicilik Federasyonundan alınan bilgiye göre, iki gün sürecek organizasyonun ilk günüde 6 kategoride yarışmalar yapıldı.
Toplam 50 at ve 45 binicinin yer aldığı kupa yarın tamamlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak