15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programı düzenlendi

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programı düzenlendi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Caminde 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Caminde 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye'deki tüm camilerde okutulan Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif'ler Şehitlerin aziz ruhlarına hediye edildi.

Ellerin hep birlikte semaya açıldığı programda edilen dualara hep bir ağızdan amin denildi. 15 Temmuzun unutulmaması unutturulmaması ve gelecek nesillere de anlatılmasının son derece önemli olduğunun altı bir kez daha çizildi.

Vatanı, Milleti ve Devleti uğruna kanının son damlasına kadar mücadele eden ve bu uğurda 15 Temmuz'da Şehadet şerbetini içen şehitlerin aziz ruhlarını şad etmek için düzenlenen Mevlidi Şerif ve Hatm-i Şerif programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Levent Yüksel
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 00:16:05. #1.14#

title