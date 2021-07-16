15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programı düzenlendi

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Caminde 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Caminde 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye'deki tüm camilerde okutulan Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif'ler Şehitlerin aziz ruhlarına hediye edildi.

Ellerin hep birlikte semaya açıldığı programda edilen dualara hep bir ağızdan amin denildi. 15 Temmuzun unutulmaması unutturulmaması ve gelecek nesillere de anlatılmasının son derece önemli olduğunun altı bir kez daha çizildi.

Vatanı, Milleti ve Devleti uğruna kanının son damlasına kadar mücadele eden ve bu uğurda 15 Temmuz'da Şehadet şerbetini içen şehitlerin aziz ruhlarını şad etmek için düzenlenen Mevlidi Şerif ve Hatm-i Şerif programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre