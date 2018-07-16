15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Erciş Tek Yürek

Van'ın Erciş ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin engellenmesinin 2'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda protokol üyeleri ile vatandaşlar birlikte Van Yolu Caddesinde ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirerek kaymakamlık önüne kadar geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınadı. Yaşar konuşmasında, "15 Temmuz milletimizin tarihinde ciddi manada bir dönüm noktasıdır. Bu bir uyanışın ifadesidir. Sadece alçakça bir darbe girişimine karşı koyma çabası değildir. Bizler bu ruhu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Çünkü bir var olma, yok olma mücadelesindir. Bu ruhtan vaz geçtiğimiz zaman bu mücadeleyi kaybederiz. 15 Temmuz 2016 günü toplumun her kesimi sokaktaydı. O hainler Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli üniformasını giyerek sokağa çıkmışlardı ama yine o hainlere karşı duran yine o şerefli üniformayı üzerinde taşıyan Ömer Halis Demiri'i nasıl görmezden gelebiliriz. 15 Temmuz'da bu millete kan döktürenleri, bu milletin özgürlüğüne, istikbaline, istiklaline göz dikenleri lanetle esefle kınıyoruz. Çok şükür başta Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dirayetinde hakikaten kenetlenerek millet olarak tek yumruk olduk. ve o hain darbe girişimini hep birlikte bertaraf ettik" dedi.

"Biz büyük bir milletiz" diyen Kaymakam Yaşar, "Tarihimizin bu kara lekesinden ciddi bir ders alarak çıkmayız bu işten. Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Buna mecburuz. Ortadoğu denilen bu cenderede biri birimize Kürt, Türk demeden, Laz, Çerkez demeden Alevi, Sünni demeden, namaz kılan kılmayan demeden, başı örtülü başı açık demeden hepimiz bir millet olduğumuz şuuruyla harekete ederek kenetlenmeliyiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper eden, ruhlarının teslim eden 251 vatan evladını şükran ve rahmetle anıyorum. Binlerce gazimizi minnetle anıyorum. Huzurlarında saygı ile eğiliyorum. Cumhurbaşkanımızın 'sokağa inin' emri ile beraber Erciş ilçesinde hep beraber sokağa indik. Tam 27 gün meydanlardaydık. Daha 27 yıl kalın deselerdi biz Ercişliler olarak 27 yıl daha kalacaktık. Çünkü Ercişli vatanseverdir. Bayrağına, milletine, devletine saygılıdır ve gönülden bağlıdır. Bu toprakları hiçbir haine terk edemeyecek cesarete yüreğe ve kabiliyete sahiptir. Allah kısmet ederse bizler bu Al Bayrağın altında daha binlerce yıl bu topraklarda olacağız. Bütün hain plan ve girişimlere karşı Cumhurbaşkanımızın değdi gibi "Bizleri bölemeyeceksiniz, ülkemizi yıkamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanımızı susturmayacaksınız" şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin anısına mevlit okutulmasından sonra ilçe müftüsü tarafından yapılan dua ile program sona erdi. Gece yarısı ise tüm merkez camilerden sala okutuldu. - VAN