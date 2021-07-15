15 Temmuz Şehitlerimiz Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Düzenlenen Törenle Anıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan 6 vatandaşımız ile 7 polisimiz için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde anma töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan 6 vatandaşımız ile 7 polisimiz için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Programa; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ile Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Başkanlar ve Daire Başkanları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Anma töreni programı, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan'ın, Kur'an-ı Kerim okuması ve dualarla başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türk milletinin 15 Temmuz'da, Malazgirt'te, Çanakkale'de ve İstiklal harbinde olduğu gibi tek yürek olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Milletimiz bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme kararlılığını ortaya koymuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. Bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, vatanı böldürtmedi, demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Tarih boyunca inancımız, gelenek ve göreneklerimiz bizi her türlü beladan korudu. " diye konuştu. FETÖ'nün yıllar boyunca sinsi bir şekilde örgütlendiğini, yıllar süren bir hazırlığın neticesi olan saldırının bir gecede bertaraf edildiğini dile getiren Ersoy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletine güvenmenin, milletiyle yürümenin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Onların istediği, bizi dünya siyasetindeki yükselişten alıkoymaktı. FETÖ bu devlete, medeniyete dışarıdan enjekte edilmiş bir tahrip hareketiydi. Nihai amaçları dini ve kültürel değerlerimizi tahrip ederek efendilerinin arzu ettiği gibi bir din anlayışını yerleştirmek onların istediği gibi devlet ve toplum yapısını inşa etmekti. Bu hesap ve plan 5-10 yıllık değildi. İlmek ilmek işlenen bir stratejinin ürünüydü. Bu hesap 15 Temmuz günü milletin duruma vaziyet etmesiyle akamete uğradı" dedi.

Darbe girişimi sırasında Terörle Mücadele Daire Başkanıyken başından vurularak ağır şekilde yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Dünya biliyor ki, 15 Temmuz 2016'da FETÖ mensuplarına karşı birçok ilimizde olduğu gibi Ankara polisi ve halkı da bu şehri zaferin kalesi yapmışlardır. " ifadelerini kullandı.

15 Temmuz zaferinin milletin ikinci kurtuluş savaşı olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti: "Bu kalkışmaya cüret eden hainler ile iş birlikçilerine, 251 şehidimiz, yüzlerce gazimiz, yurdun dört bir yanındaki vatanseverler tarihteki en ağır Osmanlı tokatlarından birini attı. Bundan sonra bu tür eylemlere cüret edenler, en ağır şekilde karşılığını göreceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bugüne kadar vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Demokrasimiz, milli birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. "

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da 15 Temmuz gecesi ihanet odaklarının kirli oyununun bozulduğunu, gözü dönmüş hainlere gereken dersin verildiğini ifade ederek, "FETÖ'cü hainler, o gece Ankara Emniyet Müdürlüğümüz ile Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığımıza tankla, topla ve en ağır silahlarla alçakça saldırdılar, lakin kesinlikle teslim alamadılar. Ülkemizin tamamı olduğu gibi emniyet teşkilatımız da bu hadiseden çok daha güçlü, çok daha kararlı ve hainlerden temizlenmiş bir şekilde çıkmıştır. O gecenin zalimleri ise hem millet vicdanında, hem de maşeri vicdanda en aşağılık mertebeye ebediyen mahküm olmuşlardır. 15 Temmuz bizden, 63'ü emniyet mensubu olmak üzere 251 kardeşimizi ayırmıştır. O ölümsüz kahramanlarımızın cesaretini ve şehadetini ne unuturuz, ne de unuttururuz. " dedi.

15 Temmuz'dan sonra personel yapısında köklü bir değişikliğe gidildiğini söyleyen Aktaş, "Teşkilatımız; çok daha donanımlı, çok daha güçlü ve modern bir noktaya ulaştı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, inindeki son FETÖ'cü bulunup deşifre edilip, cezası verilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu şanlı mücadelenin saflarında yerini alan ve esaret girişimini hezimete uğratan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bir an bile tereddüt etmeksizin seferberlik ruhuyla canını ortaya koyan gazilerimize de en derin şükranlarımı sunuyorum. " diye konuştu.

Programda Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da konuklara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Dua edilmesi ve şehitlerimizin fotoğraflarının olduğu platforma karanfil bırakılmasıyla anma töreni sona erdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre