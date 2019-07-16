15 Temmuz şehitleri Vezirköprü'de anıldı

Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında Yeni Mahalle Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma etkinlikleri Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan video gösteriminin ardından meydandaki kalabalığa seslenen Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, şunları dile getirdi:

"Ülkemizin birliğini ve beraberliğini bozmak için hain FETÖ yaptığı eylemlerle darbe girişiminde bulundu. Ama milletin iradesinin önüne geçemediler. Milletin vergisiyle alınan silahları millete doğrultmuşlar ancak başarılı olamamışlardır, olamayacaklardır. Bu girişim emperyalist güçlerin oyununun bir parçasıydı. Maalesef emellerine ulaşamadılar."

"Vatanını korumak yeri geldiğinde canından vazgeçmeyi göze alabilmektir." diyen Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, "Türk milletinin bu yüksek karakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görmüşüzdür. Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üçüncü yılında vatanımız için şehit olmuş 251 şehidimiz ve gazilerimizi milletçe anıyoruz." ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kudret Kurnaz, Kıbrıs gazilerine madalya takdim etti. Şiirlerin okunduğu anma etkinliklerinde ilçe merkezinde demokrasi yürüyüşü düzenlendi. Akşam ve yatsı namazlarının meydanda kılındığı etkinliklerde sivil toplum kuruluşları stant açarak simit ve helva ikramında bulundu.

Programa Kaymakamı Kurnaz, Belediye Başkanı Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan, Vezirköprü Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, CHP Vezirköprü İlçe Başkanı İbrahim Gürbüz, MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Dursun Gülünay, İYİ Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Salih Gürbüz, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA