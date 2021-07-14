15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için bir anma töreni düzenlendi.
Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için bir anma töreni düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anıtı önünde, üniversite yönetimi, çok sayıda akademik-idari personel ve 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş'ın katılımı ile gerçekleşen anma töreninde, şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'nın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Arş. Gör. Muhammet Yurtseven tarafından şehitlerimiz ve gazilerimiz adına hatim duası yapıldı.
Kaynak: Habermetre