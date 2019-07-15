15 Temmuz şehitleri TBMM'de anıldı

TBMM Başkanı Şentop:

"Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı hedefleyenler tarihe kara leke olarak geçeceklerdir"

"Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız"

"Bu Meclis Milli Mücadele'yle birlikte doğmuş ve o kutlu mücadelenin merkezi ve karargahı olmuştur"

ANKARA - Hain darbe girişiminde şehit olanlar, 3'üncü yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen törenle anıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu Meclis Milli Mücadele'yle birlikte doğmuş ve o kutlu mücadelenin merkezi ve karargahı olmuştur. Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasp etmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde tüm yurtta şehitler için anma törenleri düzenleniyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Heyet daha sonra 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına geçti. Buradaki programın ardından Türksat'ta düzenlenen anma programına katılan Şentop, daha sonra anma töreni için TBMM'ye geldi. TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen şehitleri anma töreni, Şentop ve beraberindeki heyetin 15 Temmuz gecesi teröristlerce bombalanan alana karanfil bırakması ile başladı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda Şentop, 15 Temmuz'da gazi olan emniyet personeline günün anısına hediye takdim etti.

"Bu Meclis Milli Mücadele'yle birlikte doğmuş ve o kutlu mücadelenin merkezi ve karargahı olmuştur"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletin iradesine dayanan en yüce kurum olduğunu belirten Şentop, yüce kurumun bir diğer ünvanının da Gazi Meclis olduğunu ifade etti. Şentop, "Meclisimizi gazi olarak anmamızın sebebi, düşman işgaline ve tasallutuna karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarınca Samsun'dan başlatılan, dalga dalga bütün vatanı saran ve nihayet bağımsızlıkla neticelenen İstiklal Harbi'nin karargahı ve canlı şahidi olmasıdır. Bu Meclis, Milli Mücadele neticesinde kurulmuş değildir. Bu Meclis Milli Mücadele'yle birlikte doğmuş ve o kutlu mücadelenin merkezi ve karargahı olmuştur. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisinin gaziliğinin bir diğer delili ve sebebi de 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği kararlı mücadele ve bu mücadeleye karşılık hainlerden gelen bombalı saldırıdır. Birkaç adım ötemizde hala o hain saldırının izlerini görmek mümkündür. Lütfen, o geceki saldırının meydana getirdiği hasara dikkatle ve ibretle bakınız. O hasara baktığınızda iki şey göreceksiniz. Göreceğiniz ilk şey, bu milletin şerefli üniformasını gasp etmiş hainlerin ne derece millet ve vatan düşmanı olabileceği; ikincisi de ihanete karşı vatan müdafaasının ne kadar asil ve haklı bir mücadele olduğudur" diye konuştu.

"Bugün burada bir araya gelerek düşmanların ve işbirlikçilerin hedefi olmuş bu yüce ve Gazi Meclisin muhkem bir hürriyet ve istiklal kalesi olarak dimdik ayakta olduğunu dünyaya ilan etmiş oluyoruz" diyen Şentop, Türkiye'de geçmişte de darbeler ve müdahaleler yaşandığını hatırlatarak, "Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasp etmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir. Bu kirli geleneğin son örneği olan 15 Temmuz darbesini planlayan ve milletimizin kanını döküp istikbaline kasteden FETÖ, millet düşmanları listesinin en başında yer almaktadır ve gelecekte de bu ihanetlerinden ötürü daima lanet ve nefretle anılacaklardır. Oysa, 15 Temmuz gecesi darbeci teröristlere karşı direnenler, gazilerimiz ve şehitlerimiz, milletimizin, Türkiye'nin dostlarının ve adaletten yana olan bütün insanların kalbinde mümtaz bir yere sahip olmuşlardır. O gece karanlığa geçit vermeyen milletimize bütün insanlık, cesaretleri ve mücadelesi sebebiyle gıpta etmektedir" dedi.

"Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız"

Şentop, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız. Bu, 100 yıl önce 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarını yükselten Milli Mücadele kahramanlarının ve 15 Temmuz'da ihanete 'dur' diyen şehitlerimizin omuzlarımıza bıraktığı mübarek bir vazifedir. Bu şuurla ve inançla 15 Temmuz gecesi bu çatı altında ölümü göze alıp direnen milletvekillerimize, darbeci askerlerin kullandığı ve milleti bombalayan uçaklar için 'vur' emri veren Başbakan Sayın Binali Yıldırım'a, Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a, Meclis çalışanlarımıza ve emniyet güçlerimize ve elbette 15 Temmuz darbe girişimine karşı basiretli ve cesur liderliğiyle milletimizi ve ülkemizi o karanlıktan çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. O gece Türkiye'yi, iradesini ve istikbalini korumak için mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnetle ve hayırlı ömür temennimizle selamlıyoruz. ve hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden ve şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını gıptayla, şükranla ve rahmetle anıyoruz."

TBMM Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA