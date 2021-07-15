15 Temmuz Şehitleri Rahmetle Anılıyor
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15 Temmuz Şehitleri Rahmetle Anılıyor

15 Temmuz Şehitleri Rahmetle Anılıyor
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15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşanan hain darbe girişimin beşinci yıl dönümünde, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği farklı anma programları gerçekleştirilmeye devam ediyor.

15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşanan hain darbe girişimin beşinci yıl dönümünde, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği farklı anma programları gerçekleştirilmeye devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dün akşam şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekten sonra bugün de 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

Bediüzzaman Aile Mezarlığındaki şehit kabirleri ziyaretine; Vali Abdullah Erin, protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit kabirlerinin ziyareti, dua edilmesi ve kabirlere gül bırakılmasının ardından Dergah Camii'nde okutulan mevlid-i şerif ve hatim programına katılan Vali Erin ve beraberindekiler, öğlen namazının ardından vatandaşlara ikramda bulundular.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Haleplibahçe'deki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önündeki alanda saat 19. 30'dan sonra "Türkiye Geçilmez" konseptli resim sergisinin açılışı ile devam edecek. Akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, "Hep Biriz" temalı video gösterimi, 15 Temmuz temalı hologram sunumu, protokol konuşmaları, yatsı namazı, "Türkiye Geçilmez" konulu kum sanatı gösterimi, Urfa Ahengi müzik topluluğu ve Grup Dergah'ın 15 Temmuz özel Gösterimi, Doç. Dr. Ahmet Gündüz'ün "Türkiye Geçilmez" konulu sunumu, hologram, video mapping, lazer, ışık, havai fişek ve Plevne marşı gösterimleri ile devam edecek.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önündeki program, tüm saat 00. 13'te tüm camilerde sela okunmasıyla sona erecek.

Kaynak: Habermetre

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