15 Temmuz Şehitleri Pekin'de Anıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle 15 Temmuz şehitleri anıldı.

15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişiminin 2. yıl dönümünde Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in yanı sıra, diplomatik personel ile Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Program, 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen yaptığı konuşmada, "O gece yaşanan kahramanlıklar, Türk milletinin hafızasında olduğu gibi kendi hafızasında da silinmeyecek izler bırakmıştır" dedi. Darbe girişimini öğrendiği an kendisinin de hemen TBMM'ye gittiğini anlatan Önen, konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin darbecilere karşı topyekun büyük bir direniş gösterdiğini dile getiren Büyükelçi Önen, "15 Temmuz, ikinci Kurtuluş Savaşımızdır. O gün Cumhurbaşkanımızın çağrıları ile sokaklara inip canı pahası ile alçak FETÖ'cülere karşı durmuş olan asil Türk milleti, sadece demokrasiyi savunmamış aynı zamanda darbe sonrası yaşanacak bir işgal girişimine de göğsünü siper ederek engel olmuştur" dedi.

15 Temmuz belgeselinin de izlendiği programda daha sonra açılan fotoğraf sergisi gezildi. - PEKİN