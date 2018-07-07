Samsun'da Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Okçuluk Türkiye Kupası, eleme atışları ile devam ediyor.

İlkadım Okçuluk Salonu yanındaki çim sahada gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde eleme atışları yapıldı.

Organizasyona 33 ilden 113'ü kadın olmak üzere 308 sporcu katılıyor.

Yarın final yarışları ile sona erecek şampiyonada sporcular, klasik ve makaralı yay kategorilerinde mücadele veriyor.