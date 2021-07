15 Temmuz Şehitleri Mezarları Başında Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümü de Antalya'da çeşitli etkinliklerle anıldı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki mezarı, Vali Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi. Törene Vali Yazıcı'nın yanı sıra 15 Temmuz şehidi polis memuru Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç, babası Zeki Kılınç, Tugay Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve çok sayıda emniyet, jandarma ve askeri personelle vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu törende Vali Ersin Yazıcı ve törene katılanlar, Muhammet Oğuz Kılınç ve diğer şehit polis ve askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Mezar başında şehidin annesi Meltem Kılınç, şunları söyledi: "Sayın valim, Muhammet Oğuz Kılınç inanın bana o kadar temiz pırıl pırıl bir evlattı ki Rabbim ona böyle güzel bir makam verdi. Şehitlik makamı hiç kimseye nasip olmuyor, ama böyle temiz bir çocuğa Rabbim mükafat olarak verdi. "

Şehit ailesine sabırlar dileyen Vali Yazıcı, "Allah sizi cennetinde kavuştursun, gani gani rahmet eylesin. Allah bir daha 15 Temmuzlar göstermesin inşallah" diye konuştu. Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı 15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesini ikametlerinde ziyaret ederek taziye dileklerini yineledi.

15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu Korkuteli'ndeki Kabrinde Anıldı

15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesini ziyaretin ardından Vali Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin açtığı ateşle şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun Korkuteli'nde bulunan kabrini ziyaret etti.

Esaret Altında Yaşamaktansa Şereflice Ölmeyi Tercih Eden Bir Milletiz

Ziyarette konuşan 15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu şehitliğin makamların en yücesi olduğunu söyleyerek; "Şehitler; Peygamber Efendimizin 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. ' hadisi şerifinin canlı şahitleridir. Bizler esaret altında yaşamaktansa hür yaşamak için şereflice ölmeye tercih eden bir milletiz. 'Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. ' dediği gibi şairin mektebinde şehadet olan bir milletin kaderin de esaret yoktur düsturuyla hareket ediyoruz. Her gecenin bir sabahı her karanlığın kavuşacağı bir seher vardır. Allah şehitlerimizin bereketiyle aydınlanan sabahlarımızı bereketli eylesin. O şehitler ki; iki güzelden birini tercih etmişlerdir. ya şehit olmak ya da gazi olmak. Şehit olmak şahit olmak demektir. Dünyayı ahirete şahit kılmaktır. Cenneti dünyaya tercih etmektir. Şehitlik Rabbimizin bir mükafatıdır. Şehitler diyor ki; görünüşe kanmayın, tabutlara bakıpta biri öldü sanmayın. Biz ölümü öldüren bir iman taşıyoruz. Kuran'a and olsun ki; dipdiri yaşıyoruz. Yeniden darbe özlemcilerine cevabımız bu millet 15 Temmuz'da ellerinde bayraklarıyla masumane olarak yollara çıkmıştı. Ancak onlar kalleşçe ellerinde silah olmayan masum vatandaşları şehit ettiler. Lanet olsun darbelere, darbecilere ve darbecilerden medet umanlara. " dedi.

Bu Ülkede Hainlere Yer Yok

15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabrini ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı şunları kaydetti; "Şehit kardeşimizi anmak için burada toplandık. Hepinizden Allah razı olsun. 15 Temmuz Türk demokrasi tarihinde kara bir gün. Türk tarihine kara bir gün olarak yerleşti. Bu milli birlik ve demokrasi gününde eskisinden daha güçlüyüz. Bizi parçalayamayacak ve bölemeyeceksiniz. Gönül arzu ederdiki 251 şehidimizin hiç biri olmasaydı, keşke böyle haince ve kalleşçe bir kalkışma olmasaydı ve daha öğrenci olan Yasinlerimizi toprağa vermeseydik. Şunu çok iyi biliyor ve inanıyoruz ki; bu ülke için bu ülkenin demokrasisi için bekası için gözünü kırpmadan canını verecek nice Yasinler var. Buradan tüm terör örgütleri şunu iyi bilsin ki; bu ülkede Yasinler bitmez. Bu ülkenin Yasin Naci'nin babası gibi babalarıda bitmez. Dolayısıyla hainlere şunu söylemek isterim. Bu ülkede hepimize yer var. Ancak hainlik eden demokrasimize, cumhuriyetimize, devletimize hainlik edenlere asla göz açtırmayız. Bir çakıl taşımızı dahi hiç kimseye vermeyiz. FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri bunu böyle bilsin. Allah bizlere bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Yasin kardeşimizin mezarındaki güzel sözle bitirmek istiyorum; 'Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. '"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi Açılışı

Şehitlik ziyaretlerinin ardından Vali Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Kepez Dokuma Park'ta bulunan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi" açılışını gerçekleştirdi. Vali Yazıcı'nın gerçekleştirdiği açılışa Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Adlıhan Dere ve protokol üyeleri katıldı.

Kepez Belediyesince 15 Temmuz'a özel düzenlenen sergiye, DokumaPark'ta bulunan Antalya Şehitler Müzesi ev sahipliği yapıyor. Sergide geçmiş yıllarda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen "15 Temmuz Ruhu Resim ve Heykel Yarışması"nda ödüle layık görülen eserler sergilenecek.

Dimdik Ayaktayız

Projenin hain darbe girişiminin anlatılması noktasında çok önemli olduğunu dile getiren Vali Yazıcı; "Bu anlamlı projeyi düşünüp hayata geçiren Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibini tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. 5 yıl önce ülkemiz haketmediği bir saldırıya, bir darbe teşebbüsüne muhattap oldu. Bu Türk tarihinde kara bir leke olarak tarihte yerini aldı. İnşallah bir daha Allah bizlere böyle kötü günleri yaşatmasın. Ama büyük Türk Milleti, büyük Türk Devleti böyle birkaç tane kendini bir dolara satan hainler grubunun yaptıklarıyla yolundan alıkonulamaz. Bu büyük millet şanlı yürüyüşünü binlerce yıldır devam ettiriyor. Bu kutlu yürüyüşe baktığımızda zaman içimizdeki hainlerin bu ülkeyi karıştırmak için kutlu yürüyüşümüzü kesmek için neler yaptıklarını gördük. Bunlardan bir tanesi de 15 Temmuz gecesi yaşandı. Ama şükürler olsun safralarımızı attık. Türk ordusu yine dünyanın en güçlü ordusu. Tüm güvenlik birimlerimizle safralarımızdan kurtulup yolumuza devam ediyoruz. Dimdik ayaktayız. İçimizde hala bu tür darbe heveslisi hainler varsa şunu iyi bilsinler ki; bu yüce millet demokrasisine, cumhuriyetine, devletine ve milletine asla toz kondurmaz. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayacağımıza inanıyorum. Ama birde böylesine olayları gençlerimize, çocuklarımıza anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. İhaneti unutursak, eğer 15 Temmuz gecesi yaşananları, kanıyla-canıyla fedakarlık yaparak şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimizi unutursak, gazilerimizin fedakarlığını unutursak, emin olun ihanet tekrar eder. Bu ihaneti asla unutmayacağız. Gençlerimize o karanlık geceyi şehitlerimizin nasıl aydınlattığını hep birlikte anlatacağız. " dedi. Açılışın ardından Vali Yazıcı ve protokol üyeleri Antalya Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.

