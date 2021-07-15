15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Iğdır Asri Mezarlığı Şehitler için dua okunması Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in şehit kabirlerini ziyaret etmesi Şehit kabirlerine karanfil bırakılması Ulucami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldıIĞDIR - 15 Temmuz Demokrasi ve...