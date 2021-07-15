15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Iğdır Asri Mezarlığı Şehitler için dua okunması Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in şehit kabirlerini ziyaret etmesi Şehit kabirlerine karanfil bırakılması Ulucami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldıIĞDIR - 15 Temmuz Demokrasi ve...
Iğdır Asri Mezarlığı
Şehitler için dua okunması
Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in şehit kabirlerini ziyaret etmesi
Şehit kabirlerine karanfil bırakılması
Ulucami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
IĞDIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.
Iğdır
Iğdır Asri Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarları ziyaret edildi, dualar edilip kabirlere karanfil bırakıldı.
Daha sonra şehitler için Hacı Hacer Camisi ve Ulucami'de Kur'an-ı Kerim okundu.
Programlara Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer