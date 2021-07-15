15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
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15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Iğdır Asri Mezarlığı Şehitler için dua okunması Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in şehit kabirlerini ziyaret etmesi Şehit kabirlerine karanfil bırakılması Ulucami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldıIĞDIR - 15 Temmuz Demokrasi ve...

Iğdır Asri Mezarlığı

Şehitler için dua okunması

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in şehit kabirlerini ziyaret etmesi

Şehit kabirlerine karanfil bırakılması

Ulucami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

IĞDIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Iğdır

Iğdır Asri Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarları ziyaret edildi, dualar edilip kabirlere karanfil bırakıldı.

Daha sonra şehitler için Hacı Hacer Camisi ve Ulucami'de Kur'an-ı Kerim okundu.

Programlara Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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