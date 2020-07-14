15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
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15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman Bartın'ın Ulus ilçesinde, İstanbul'da şehit olan Barış Efe de Karabük'ün Eflani ilçesinde mezarları başında anıldı.

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
14.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:48

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman Bartın'ın Ulus ilçesinde, İstanbul'da şehit olan Barış Efe de Karabük'ün Eflani ilçesinde mezarları başında anıldı.

Bartın Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Yaman'ın Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki kabri ziyaret edildi ve burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve diğer protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Vali Güner ile diğer yetkililer, şehidin annesi Kezban, babası Mehmet ve ağabeyi Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

Karabük

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Barış Efe'nin Eflani ilçesi Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde Karabük Valiliği ve Eflani Kaymakamlığı iş birliğiyle anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin annesi Nazife Efe ile Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Burak Öz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile diğer protokol üyelerince mezara karanfil konuldu.

Şehit Efe'nin ailesinin köydeki evinin de ziyaret edildiği program kapsamında, şehitler için köy camisinde mevlit okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Safranbolu merkezden başlayan bisiklet turu, valilikte sona erdi. Burada dereceye giren sporculara Vali Fuat Gürel ve şehit yakınları çeşitli hediyeler verdi. Ardından Valilik bahçesine şehitler anısına ağaç dikildi.

Etkinlikler kapsamında Valilik fuaye alanında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ortaokullar ve liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler eserlerini okudu.Vali Gürel ve şehit yakınları dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Program, protokol üyelerinin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kesitler sunan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezmesiyle sona erdi.

Karabük Üniversitesinde "Darbe Girişiminin Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Etkileri" paneli düzenlendi.

Kaynak: AA

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