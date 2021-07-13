15 Temmuz şehitleri Mersin'de çeşitli etkinliklerle anılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yılı anma etkinlikleri kapsamında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atıcılık, atletizm, bisiklet, e-spor, floor curling, masa tenisi, satranç ve tenis müsabakaları gerçekleştirileceği bildirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yılı anma etkinlikleri kapsamında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atıcılık, atletizm, bisiklet, e-spor, floor curling, masa tenisi, satranç ve tenis müsabakaları gerçekleştirileceği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan ve 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, bu yıl tüm dünyayı etkisine alan Covid -19 tedbirleri göz önünde bulundurularak atıcılık, atletizm, bisiklet, e-spor, floor curling, masa tenisi, satranç ve tenis olmak üzere 8 farklı branşta sportif etkinliklerin yanı sıra, 'şehitleri anma yürüyüşü' ve 25 milli sporcunun katılımıyla 'Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır' sloganıyla 'sancak koşusu' yapılacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı