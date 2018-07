15 Temmuz şehitleri Los Angeles'da anıldı

LOS ANGELES - 15 Temmuz Şehitleri Los Angeles Başkonsolosluğunda yapılan törende anıldı. Tören sırasında 15 Temmuz'da gerçekleşen terörist kalkışma esnasında çekilen fotoğraflardan mini bir sergi açıldı, gelen konuklara 15 Temmuz'da gerçekleşen olayları ve FETÖ terör örgütünü anlatan broşür ve kitapçıklar dağıtıldı.

Ev sahipliğini Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz'ın yaptığı törene, Azerbaycan Başkonsolosu Nasimi Aghayev, THY Los Angeles Genel Müdürü Ersen Engin'in yanı sıra Arizona ve California'da bulunan Türk-Amerikan dernekleri temsilcileri ile Los Angeles'ta yaşayan Türkler katıldı.

Tören 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törende konuklara yönelik konuşan Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz "Hain darbe girişiminin halkımızın öncülüğünde başarısızlığa uğratılmasının ikinci yılında bu onurlu mücadelede şehit düşen vatandaşlarımızı anmak için bugün bir araya geldik" dedi. İki sene önce bugün Türk Milleti'nin büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü belirten Oğuz bu girişimin önlenmesi esnasında hayatını kaybeden, yaralanan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunmak bir borçtur diye ifade etti. Oğuz ayrıca böyle büyük bir darbe girişiminin ardından Türkiye'nin büyük ölçüde toparlandığını, ekonominin güçlendiğini ve iki seçim gerçekleştiğini anlattı. Bütün bu süreçte komşu ülkelerde yaşanan karmaşalarında devam ettiğinin göz önüne alındığında "Bu kadar büyük bir travmanın ardından bu kadar çabuk toparlanan bir ülkeyi, bir milleti daha bulmak zordur bu Trük milletinin özelliğidir. Şaşırılmaması gerekir" dedi.

Oğuz 251 kişinin hayatını kaybettiği bu darbe girişiminin son bulgularda da gösterildiği gibi FETÖ ile bağlantısının kesin olduğunu, kendini yardımsever bir hareke gibi gösteren FETÖ'nin gerçek amacının önlerindeki her şeyi yok etmek olduğunu ifade etti. Türkiye'nin müttefiklerinin Türkiye'yi anladıklarını söylediklerini belirten Oğuz "Anlamak yetmez. Biz müttefikimizin FETÖ yönetimine karşı kesin adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

Güney California'da faaliyet gösteren TURCA derneğinin başkanı Vakkas Doğantekin ise yaptığı konuşmada "15 Temmuz'u iyi hatırlıyorum. İki sene önce tamda bu saatlerdeydi. Ben maalesef buradaydım. Şehit olanların yanında olmak isterdim. 251 kişi hayatlarını ülkeleri, milletleri ve değerleri için feda etti. Teröristler ile çalışan bir grup hain asker o gün harekete geçti. Fakat o gün kullandıkları tanklar, uçaklar bombalar kimseyi korkutmadı. Milyonlarca insan evlerine tekrar dönemeyeceklerini bilerek sokağa çıktı. Sadece inançları ve dualarına güvenerek" dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz'da yaşanan olayları anlatan bir film gösterildi.

Toplantının sonunda Güney California'da bulunan Riverside İslam Merkezinden Şeyh Mahmoud Harmoush toplantıya katılanlarla beraber şehitler için dua etti.

Arizona'dan gelen Türk Amerikan Güvenlikçiler Derneği Kurucu Başkanı Fatih Özonur İHA mikrofonuna yaptığı açıklamada "2016 yılında yapılan ayaklanmada yapılan bir katliam var. Şehit olan Askerlerimiz, Polislerimiz ve sivil vatandaşlarımız var. Meclisimiz bombalandı. Bugün şehitlerimizi anmak ve birlik beraberliğimizin önemini göstermek için buradayız" dedi.