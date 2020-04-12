15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ'NÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER SÜRÜYOR İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri köprü giriş ve çıkışlarında araçları tek tek durdurdu ve araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Kaynak: DHA