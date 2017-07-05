Bolu'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampiyonası tamamlandı.



Türkiye Kick Boks Federasyonunun Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde düzenlediği şampiyonada, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 64 ilden 3 bin 400 sporcu mücadele etti.



Final müsabakalarının ardından madalya töreni düzenlendi.



Törende, dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupalarını Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem takdim etti.



Kupa ve madalyalarını alan sporcular "kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye" diye tezahürat yaptı.



Kayıcı, şampiyonayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada 15 Temmuz için düzenlemiş olduğumuz şampiyonada, Türkiye tarihi açısından büyük bir rekor kırıldı. Şampiyonaya 3 bin 400 sporcu katıldı." diye konuştu.



Çok güzel müsabakaların geçtiğine işaret eden Kayıcı, "Müsabakalarda gerek Avrupa gerekse dünya şampiyonasına gidecek olan takımları belirlemek için çalıştık. Çok çekişmeli karşılaşmalar oldu. Biz burada her şeyden memnun kaldık. Bizi bu şekilde ağırladıkları için Bolu halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.