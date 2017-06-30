15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampiyonası, Bolu'da başladı.



Kick Boks Federasyonunun Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde düzenlediği şampiyonada, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 64 ilden 3 bin 400'e yakın sporcu mücadele edecek.



Şampiyonanın açılışına Bolu Valisi Aydın Baruş, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile sporcular ve yakınları katıldı.



Kayıcı, burada yaptığı açıklamada, "Bu turnuva Türkiye'nin en büyük turnuvası. Bu turnuva, 15 Temmuz şehitlerimiz adına yaptığımız bir turnuva. Bu şampiyonada tarihi bir rekor kırdık. Turnuvaya katılan sporcu sayısı 3 bin 400. Bu yarışmaya 64 ilden katılım oldu. İdareci, hakem ve antrenör arkadaşlarla birlikte toplam 4 bin 50 kişi var." diye konuştu.



Başarılı olan sporcuların Milli Takım'a seçileceğini ifade eden Federasyon Başkanı Kayıcı, açılış töreninde Vali Baruş ve protokol üyelerine kick boks eldiveni hediye etti.



Şampiyona, 5 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.