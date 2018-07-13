15 Temmuz Şehitleri Kano Yarışları ile Anılıyor

Tokat'ın Almus ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma ve Gazi Melih Ekici Kupası, başladı.

Almus Baraj Gölü'nde Almus Doğa Sporları Derneğinin katkılarıyla düzenlenen ve 9 ilden 50 sporcunun katıldığı organizasyonda, 500 ve bin metrelik etaplarda kadınlar, erkekler ve karışık kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor.

Kupada ilk gün elemeler, yarın da finaller yapılacak.

Tokat Valisi Ömer Toraman, organizasyon öncesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Tokat'ın dağları, ovaları, nehirleri ve gölleriyle olağanüstü bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Almus'un da Tokat'ta özel bir yere sahip olduğunu kaydeden Toraman, "Özellikle baraj gölü ve gölü çevreleyen yemyeşil görünüm ile Tokat'ımızın incisi. Bu güzellikleri duyurabilmek, tanıtabilmek, paylaşabilmek amacıyla herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu potansiyeli sporla duyurabilmemiz için Türkiye Kano Federasyonu burada bir yarışma düzenliyor. İnşallah bundan sonra da bu yarışmalar tekrar yapılır." diye konuştu.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ise organizasyonun Almus'ta gerçekleştirilmesine geçen yıl ilçeye yaptıkları ziyaret sırasında karar verdiklerini ifade etti.

Almus Kaymakamı Hamza İnam da organizasyona ellerinden geldiğince en üst düzeyde ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.