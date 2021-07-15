15 Temmuz şehitleri Kamerun'da anıldı
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15 Temmuz şehitleri Kamerun'da anıldı

15 Temmuz şehitleri Kamerun'da anıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği rezidansında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği rezidansında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı ve yerel yöneticilerin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Işıkçı, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da ülkemiz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain planına engel olmuştur. Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış ve meydanı darbecilere bırakmamıştır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olduğunu belirten Işıkçı, "15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran, rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." dedi.

Töreninin ardından, etkinlik Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 15 Temmuz şehitleri için organize ettiği Mevlid-i Şerif ile devam etti.

Başkent Yaounde'nin en büyük camilerinden Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda da 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Duaların ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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