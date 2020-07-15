15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
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15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar, yakınları tarafından kabirleri başında anıldı.

15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
15.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:14

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar, yakınları tarafından kabirleri başında anıldı.

Şehit yakınları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne gelerek kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehitler için gözyaşı döken yakınları, mezarları sulayıp çiçek bıraktı.

"4 yıl değil 40 yıl da geçse acı aynı"

Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Celalettin İbiş'in oğlu Yasin İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Altındağ Belediyesinde çalıştığını, o gece darbe girişimi haberini aldıktan sonra AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına gittiğini söyledi.

Babasının partideki arkadaşlarıyla dışarı çıktığını belirten İbiş, şöyle konuştu:

"Babamı aradığımda saat 02.30 civarıydı, 'Genelkurmayın önündeyiz.' demişti. 15 dakika sonra aradığımda başka biri açtı telefonu. Babam bir asker tarafından sırtından vurulmuş. Bize 'yaralı' dediler. Hastaneye kaldırıldığını öğrendim, gittiğimde olay yerinde vefat etmişti. 4 yıl değil 40 yıl da geçse bunun acısı aynı. Sadece bugün için değil her gün buradayız. Acısı ayrı ama gururu daha ayrı. Gurur tek tesellimiz oluyor. Vatan için, millet için şehadete yürüdü. Bizim tek dileğimiz, insanlar unutmasın 15 Temmuz'u. Kolay bir şey değildi. Allah tekrarını yaşatmasın."

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan Hüseyin Güntekin'in ablası Nurten Sevük de kardeşinin, "Çok tehlike atlattım ama şehitlik nasip olmadı." dediğini aktararak, "Acımız büyük ama gurur duyuyoruz her zaman da duyacağız. Hüzünle gururu bir arada yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da şehitliği ziyaret ederek ailelere başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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