15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar kabirleri başında anıldı.

15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
15.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:56

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar kabirleri başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehit yakınları Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü de "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 251 şehit adına 251 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

Şehit Emin Güner'in kayınpederi Ahmet Erdem, "Allah hepsini nurlar içinde yatırsın. Bunlara vesile olan şeytanları da kahrı perişan eylesin. Alçaklar güneş görmesin" dedi.

"ELBETTEKİ BİZLER İÇİN ÇOK BÜYÜK ACI AMA BİR YERDE DE ÇOK ONURLUYUZ"

Şehit Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan, oğlunun Genelkurmay Başkanlığında şehit edildiğini söyledi. "Acımız hiçbir zaman için dinmiyor. Günden güne daha çok hasret çekiyoruz. Şehitlerimiz vatanımızı kurtardılar, ezanlarımızı dindirmediler. Elbetteki bizler için çok büyük acı ama bir yerde de çok onurluyuz" ifadelerini kullandı.

"VATAN SAĞ OLSUN DİYORUM"

Şehit Fazıl Gürs'ün babası Zafer Gürs, "Allah bizi bu duruma düşürenleri kahretsin. Bizi evlat acısıyla baş başa bıraktılar. Dört senedir nasıl yaşıyoruz bilemiyoruz. Onlara ne ceza verseler içim soğumayacak. Vatan sağ olsun diyorum. Annesi 'öbür dünyada terörist başının yüzünü tırnaklarımla yolasım geliyor' diyor" şeklinde konuştu.

"ÖBÜR DÜNYADA 10 PARMAĞIM YAKASINDA OLACAK"

Gürs'ün annesi Neriman Gürs ise, "Oğlum 36 yaşındaydı, evli ve çocuğu vardı. Bugün dördüncü yılı. Dört yılımız acımızla geçti. İnşallah böyle bir şey bir daha başımıza gelmez. Kaynı aradı bizi ve köprüden düştüğünü haber verdi. Hastanede 3 gün yattı ve sonra öldü. Allah bir daha böyle bir acı memleketimize göstermesin. O terörist başına da hakkımızı hiç helal etmiyoruz. Öbür dünyada on parmağım yakasında olacak. Bir anne olarak inşallah çocuklarımızın intikamını alacağız" diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ise şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u tekrar yaşıyoruz. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Biz de 15 Temmuz Şehitliği'nde ne gibi etkinlik yapabiliriz diye düşündük. Her şehidimiz adına bir Kur'an-ı Kerim hediye edelim dedik. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte hediye etmeyi düşündük ve burada kardeşlerimizle buraya gelen ziyaretçilerimize '15 Temmuz şehidimizin bir hediyesidir size' şeklinde hediye ediyoruz."

(Abdullah Sarica - Emre Yüzügüldü/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı Spor
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Ömer Çelik Fatih Sultan Halife Hafter Erol Katırcıoğlu
Magazin Serdar Ortaç Defne Samyeli Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 14:24:06. #1.15#
title