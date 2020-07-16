15 Temmuz şehitleri Japonya'da da unutulmadı FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde, şehit ve gaziler Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde, şehit ve gaziler Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve 251 vatandaşımızın şehit olmasına, iki binden fazla vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehit ve gaziler Japonya'da da unutulmadı. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma törenine, Japonya'da yaşayan Türk vatandaşları yoğun katılım gösterdi. Devletini ve demokratik kazanımlarını korumak uğruna hayatını feda eden şehitlerin hatırası için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende ayrıca şehitlerin ruhları için Kur'an okundu. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde yaşananların anısının hala taze olduğunu ifade ederek, Türk demokrasisinin karşılaştığı en kanlı ve zorlu bu sınavdan Türk halkının tek yürek olarak alnının akıyla çıkmasını bildiğini belirtti.

"FETÖ tehdidini anlatmaya devam edeceğiz"

"Demokrasiye yönelen tehditler bir ulusa değil, tüm uluslararası toplumun huzuruna ve ortak değerlerine yöneltilmiş tehditlerdir" diyen Mercan, FETÖ ile kararlı mücadelenin süreceğini belirterek başta Japonya olmak üzere tüm dost ve müttefiklerimize FETÖ tehdidini aktarmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - TOKYO

Kaynak: İHA