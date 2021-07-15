15 Temmuz şehitleri, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde anıldı
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15 Temmuz şehitleri, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, protokol ve askeri heyet, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında Kadifekale'de bulunan Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve şehit aileleri katıldı. Hisar Camii müezzini Muzaffer Gülmez'in Kuran'ı kerim tilaveti le başlayan program, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kürsüde okunan dua ile devam etti. Programda daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kürsüye çıkarak anı defterini imzaladı.

Şehitlikteki programın ardından Vali Köşger, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Özuslu, protokol ve askeri heyet, şehitlerin kabirlerini dolaşarak karanfil bıraktı. Vali Köşger ve askeri heyet, kabirlerinin başlarında şehit aileleri ile buluşarak sohbet etti, şehitlere rahmet diledi. - İZMİR

15 Temmuz şehitleri, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde anıldı
15 Temmuz şehitleri, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde anıldı
15 Temmuz şehitleri, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde anıldı
15 Temmuz şehitleri, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde anıldı
15 Temmuz şehitleri, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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