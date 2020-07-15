15 Temmuz Şehitleri İsveç'te anıldı 15 Temmuz şehitleri için Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği konutunda anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri için Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği konutunda anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri, İsveç'teki Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği konutunda yapılan bir törenle ile anıldı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, Uluslararası Demokratlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yıldız ve Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak'ın konuşma gerçekleştirdiği törende Kuran-ı Kerim okundu.

Büyükelçi Yunt konuşmasında, "Değerli arkadaşlar bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bundan 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü ordumuz içine sızdırılmış mensupları ile silahlı kuvvetlerinin emir komutası dışına çıkarak darbe yapmak istemişlerdir. Bu söz konusu girişimde 251 vatandaşımız şehit düşmüş ve 2 binden fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Bu vesile demokrasi için şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA