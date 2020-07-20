15 Temmuz şehitleri Ilgaz'ın zirvesinde anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehitleri Ilgaz'ın zirvesinde anıldı

Çankırı Valiliği Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından tarafından "Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" gerçekleştirildi.

15 Temmuz şehitleri Ilgaz'ın zirvesinde anıldı
20.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:58

Çankırı Valiliği Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından tarafından "Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Çankırı, Kastamonu, Ankara, Zonguldak ve Bartın'dan katılan 24 sporcu, 2 bin 587 rakımlı Büyühacet bölgesine tırmanarak, zirvede 15 Temmuz şehitlerini andı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, gazetecilere, sabah saatlerinde başladıkları tırmanışta sıcak havaya rağmen zirveye ulaştıklarını belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Karatatar, "Allah öyle bir günü inşallah milletimize bir daha yaşatmaz. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olan vatandaşları şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Ilgaz Dağı'nın en yüksek noktası olan 2 bin 587 rakımlı Büyühacet zirvesine ulaştıktan sonra şehitler için dua ettiklerini ve İstiklal Marşı'nı okuduklarını dile getiren Karatatar, tırmanışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Teknoloji
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 3. Sayfa
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı Güncel
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ozan Güven Huysuz Virjin Öztürk Serengil
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Ayasofya Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehitleri Ilgaz'ın zirvesinde anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 13:59:48. #1.15#
title