15 Temmuz şehitleri için yapılan "Demokrasi Şehitleri Anıtı" açıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak için Etimesgut ilçesinde inşa edilen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı" açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak için Etimesgut ilçesinde inşa edilen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı" açıldı.

Etimesgut Belediyesi tarafından, İstasyon Caddesi'nde Çarşı Camisi önünde yapılan anıtın açılış töreni, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Nihat Kök şehitler için dua okudu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, törende yaptığı konuşmada, 4 yıl önce ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve bekasına karşı yapılan kalkışmanın Türk milletinin 15 Temmuz'daki mücadelesiyle bertaraf edildiğini vurguladı.

15 Temmuz şehitlerini ve ülke için hayatını kaybeden tüm şehitleri minnet ve rahmetle anan, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Demirel, "Ülkemizin böyle ihanetlerle hiçbir zaman karşılaşmamasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." dedi.

"Gençlerimizi bu millete sadık evlatlar olarak yetiştirmek lazım"

Terörden bir an önce kurtulmak isteniliyor ve bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanetle karşılaşmak istenilmiyorsa yapılması gereken şeyin, bu millete sadık, sadakatli insanlar yetiştirmek olduğunun altını çizen Demirel, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi bu millete sadık evlatlar olarak yetiştirmek lazım. Bayrağına, ezanına, vatan bütünlüğüne, millet birliğine sadık insanlar olurlarsa, o zaman bir yerlerden talimat alma ihtiyacı hissetmezler. Onlar milletin emrindedir. Onların, bölünmez bütünlüğüyle, 83 milyonuyla tek vücut olan Türk milletinin emrinde hizmet etmekten başka bir amacı olamaz. Ama sadakatini 15 Temmuz'da olduğu gibi okyanus ötesinden birinden alırsa, o zaman o ne talimat verirse onu yapar."

Demirel, 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak için yapılan anıttaki 25 kaidenin üzerinde ay yıldız ile şehitlerin fotoğraf ve künyelerinin yazılı olduğunu belirterek, "Bu anıtın etrafını yükselerek çıkan 25 sütun vardır. Bu sütunlar yükselişi ve dirilişi ifade eder. Yükselişi ve dirilişi ifade eden bu sütunlar üzerindeki aydınlatmalar, gece yandığında meşale gibi bir şekil alır. Meşale aydınlıktır, gelecektir." dedi.

Anıtın hayırlı olmasını dileyen Demirel, "İnşallah anıtın ifade ettiği manayı unutmayan, anıtı gördüğünde şehitlerimizin toprağa ne maksatla düştüğünü anlayan, kavrayan insanlar oluruz." dedi.

Ardından Demirel, İlçe Kaymakamı İzzettin Sevgili, şehit aileleri ve gazilerin kestiği kurdele ile anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Şehitler kabirleri başında anıldı

Öte yandan, Demirel ve Sevgili'nin katılımıyla Etimesgut Elvan Mezarlığı Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dualar edilmesinin ardından Demirel ve Sevgili, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Programa, şehit ailelerinin yanı sıra gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA