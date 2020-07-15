15 Temmuz şehitleri için Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi
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15 Temmuz şehitleri için Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri için Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi
15.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:05

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla son buldu. Protokol üyeleri, sembolik şehitliklere karanfil bıraktı.

Törene; Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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