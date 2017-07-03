15 Temmuz Şehitleri Için Pedal Çeviriyor

Bursa'dan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını ziyaret etmek için yola çıkan bisiklet sporcusu öğretmen Yasin Karadavut, Kütahya'nın Domaniç ilçesine geldi.



Gürsu Belediyesinin organizasyonuyla Tophane Saltanat Kapı'dan cuma günü yola çıkan Karadavut'un ilk durağı, Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi oldu. Karadavut, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" diye bilinen "Hayme Ana"nın, Çarşamba köyündeki kabri başında dua etti.



Karadavut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devlet kuran sultanlardan, devlet kurtaran şehide yolculuk" projesi kapsamında şehit Ömer Halisdemir için pedal çevirdiğini söyledi.



Bursa'dan sonra ilk durağının Kütahya'nın Domaniç ilçesi olduğunu dile getiren Karadavut, "Devlet büyüklerimizden olan Hayme Ana'mızın türbesindeyim. Projemiz 15 gün sürecek ve toplamda bin kilometreyi bulacak. Vatandaşlar yol boyunca yoğun ilgi gösterdi. 'Şehidimize gidiyorsunuz' diyerek bana ikramlarda bulunuyorlar. Daha yolun başındayım önümde 12 günlük bir yol var ama ben olanlardan şu kanıya vardım. Her kim bu milletin değerlerine sahip çıkıyorsa bu milletin o kişiyi ortada bırakmayacağını öğrendim." dedi.



Bisiklet turu sırasında Hayme Ana'dan sonra Söğüt'teki Ertuğrulgazi, Şeyh Edebali ile Eskişehir'deki Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret edeceğini aktaran Karadavut, daha sonra Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM'ye gideceğini kaydetti.



Turun sonunda Niğde'ye ulaşacak Karadavut, burada 15 Temmuz'da şehit Halisdemir'in mezarı başında gerçekleştirilecek anma törenine katılacak.