15 Temmuz Şehitleri İçin Pedal Çevirdiler

İzmit Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde şehit olanlar anısına "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Unutmuyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında profesyonel bisikletçilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Hanımeli Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Bisiklet Eğitmeni Mehmet Bozdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet turu etkinliğinin her pazar yapıldığını, bugünkü turda 15 Temmuz şehitlerini anmak istediklerini kaydetti.

15 Temmuz'un Türk milleti açısından çok önemli bir gün olduğunu vurgulayan Bozdemir, "Bu turumuzu şehitlerimize atfettik. Aynı zamanda bu tür etkinliklerle bisiklet farkındalığını daha da artırmak istiyoruz." dedi.

Bozdemir, etkinliğe katılanlara teşekkürlerini sunarak, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere de şifa dileğinde bulundu.

Hanımeli Kültür Merkezi'nden başlayarak Kültür Tepesi'ne kadar pedal çeviren bisikletliler, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Etkinlik, İzmit Belediyesi'nin katılımcılara kahvaltı ikramıyla son buldu.