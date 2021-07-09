15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu Siirt'te 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Siirt Valiliği himayesinde İl Müftülüğü tarafından merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Cami'sinde şehitlerin ruhlarına ithafen mevlit okutularak, ülkenin ve millettin birlik ve beraberliği için dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ilahiler okundu. İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti. İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında okunan 158 hatmin duası yapıldı.

Programın ardından vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz