15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Camide mevlit okunması Programa katılan vatandaşlar Dua edilmesi 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulduTOKAT - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tokat'ta şehitler için mevlit okutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Camide mevlit okunması Programa katılan vatandaşlar Dua edilmesi 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu TOKAT - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tokat'ta şehitler için mevlit okutuldu. Tokat'ta tarihi Ali Paşa Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu dua etti. Kaynak: AA