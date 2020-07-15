15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Camide mevlit okunması Programa katılan vatandaşlar Dua edilmesi 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulduTOKAT - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tokat'ta şehitler için mevlit okutuldu.
15.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:27
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Camide mevlit okunması
Programa katılan vatandaşlar
Dua edilmesi 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
TOKAT - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tokat'ta şehitler için mevlit okutuldu.
Tokat'ta tarihi Ali Paşa Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu dua etti.
Kaynak: AA