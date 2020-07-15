15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Samsun, Çorum, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Samsun, Çorum, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da şehitler için mevlit okutuldu.Samsun Büyük Cami'de öğle namazından önce düzenlenen programa, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyulan programda, İl Müftüsü Seyfullah Çakır eşliğinde vatandaşlar dua etti. Programa gelen vatandaşlara cami avlusunda dezenfektan ve mevlit şekeri ikram edildi. Çorum Çorum'da Ulucami'de düzenlenen programa, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Tokat Tokat'ta tarihi Ali Paşa Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu dua etti. Programa, Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası vatandaşlara lokum dağıtıldı. Kastamonu Kastamonu'da tarihi Nasrullah Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan mevlit programında, vatandaşlara şeker dağıtıldı. Amasya Amasya Valiliği tarafından Sultan Beyazıt Camisi'nde düzenlenen programa, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Sinop Sinop'ta Alaaddin Camisi'nde, Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer protokol üyelerinin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu. Kaynak: AA