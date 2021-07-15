15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif Okutuldu
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15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif Okutuldu

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif Okutuldu
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beypazarı İlçe Müftülüğü'nce, Şehitler anısına Mevlid-i Şerif okutuldu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beypazarı İlçe Müftülüğü'nce, Şehitler anısına Mevlid-i Şerif okutuldu. İlçemiz Fatih Camii'de gerçekleşen Mevlid-i Şerif programına Kaymakamımız Sayın Bilal BOZDEMİR, Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ, Şehit Aileleri ve Gazilerimiz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif'in okunması ve Şehitlerimiz için dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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