15 Temmuz Şehitleri İçin Mersin'den İstanbul'a Koşacak

Mersin'de amatör atletizmci Bekir Zengin, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında şehitler anısına Mersin'den İstanbul'a koşacak.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde amatör olarak atletizm sporuyla ilgilenen Bekir Zengin, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlere vefa borcunu ödemek adına "Vefa koşusu" düzenlemeye karar verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın desteğini alan Zengin, 1 Haziran 2018'de sırtında Türk bayrağıyla başlayacağı koşuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tamamlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zengin, 15 Temmuz şehitleri anısına uzun süredir bir şeyler yapmak istediğini belirtti.



Aldığı destekle hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attığını ifade eden Zengin, şunları kaydetti:



"Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine vefa borcum olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir koşu düzenlemek istedim. 15 Temmuz vefa koşum için 1 Haziran'da Mersin merkezden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan devraldığım Türk bayrağıyla Mersin'den yola çıkacağım ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşumu sonlandıracağım. Ben koşumun sonunda köprüde Türk bayrağımızı dalgalandıracağım. Koşumu gerçekleştirirken Ankara'dan geçeceğim. Çünkü orada da şehitlerimiz oldu ve aileleriyle görüşmek istiyorum. 42 gün sürecek koşumun antrenmanlarına başladım. 2 aydır sürdürdüğüm antrenmanlarım koşu başlayana kadar da devam edecek."



Zengin, desteklerinden dolayı Kocamaz'a teşekkür etti.