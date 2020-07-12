15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi Fetullahçı Terör Örgu¨tu¨'nu¨n (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank ve 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Fetullahçı Terör Örgu¨tu¨'nu¨n (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank ve 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi bahçesinde program düzenlendi.

Programda, ikindi namazına müteakip Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra tüm şehitler için dua etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bahçeye yerleştirilen sandalyelere oturan vatandaşlara tatlı ve su ikram edildi.

Programın ardından caminin haziresinde yer alan İlhan Varank'ın mezarı ziyaret edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve vatandaşlar burada dua etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangını yerinde incelemek üzere programdan erken ayrıldı.

Kaynak: AA