15 Temmuz Şehitleri İçin Hatim Edilecek

Aydın'da müftülük tarafından 15 Temmuz Şehitleri için hatim programı tertip edildi. Program kapsamında şehitler için okunacak hatimlerin duası 14 Temmuz Cuma günü toplu olarak yapılacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan genelge çerçevesinde İl Müftülüğü tarafından yapılacak program kapsamında şehitler İçin 100 bin hatim okunacak. 14 Temmuz 2017 Cuma günü Cuma namazı öncesi tüm camilerimizde, bu toprakları vatan kıldığımız günden beri değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı" düzenlenecek.



Aydın Müftülüğü tarafından il genelindeki camilerde Cuma hutbesinde de cumaya gelen vatandaşlara bilgi verildi. - AYDIN