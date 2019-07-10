15 Temmuz şehitleri için anma etkinlikleri düzenlenecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikler 13-14 Temmuz Cumartesi ve Pazar günü ilçe müftülüğünün görevlendirdiği vaizlerin yerel radyolarda yapacağı söyleşiler ile başlayacak. 15 Temmuz Pazartesi günü ise sırasıyla saat 11.00 ve 11.30 saatlerinde Kestaneci ve Merkez Şehit mezarlıkları ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim ve dua okunması, saat 13.00'de Ali Molla Camisi'nde öğle namazı sonrası Şehitler için Mevlit-i Şerif, Kur'an-ı Kerim ve hatim duası yapılması, tüm camilerde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerle Şehitleri anma özel programı, 15.30'da 15 Temmuz Gazisi'nin evine ziyaret, saat 19.30'da Şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluşulması, saat 21.00'da Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve demokrasi nöbetinin başlaması, protokol üyelerinin konuşmaları, ilçe müftülüğü tarafından oluşturulan programın sunulması, öğrenciler tarafından vatan ve millet sevgisi ile milli birlik ve beraberliği konu alan şiirlerin okunması etkinlikleri gerçekleştirilecek. Etkinlik sırasında Cumhurbaşkanlığı sitesinde ki 15 Temmuz'u konu alan fotoğraf ve videoların gösterimi yapılacak. Etkinlikte ayrıca anıt önünde 15 Temmuz darbe gecesini anlatan fotoğraflar sergilenecek. Anma etkinlikleri 16 Temmuz Pazartesi günü saat 00.13'de tüm camilerde Sala okunması ile sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA