15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu Ortaköy Camii'nde okunan sela anlamlı bir duygu oluşturdu 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü senesinde 81 ilde saat 00.13'te şehitler için sela okundu.

15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu

Ortaköy Camii'nde okunan sela anlamlı bir duygu oluşturdu

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü senesinde 81 ilde saat 00.13'te şehitler için sela okundu. Tarihi Ortaköy Camii'nde okunan sela anlamlı bir duygu oluşturdu.

15 Temmuz 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından yapılmaya çalışılan ama Türk Milletinin mücadelesi ile püskürtülen darbe girişimi dördüncü seneyi devriyesine girdi. Yurdun dört bir yanında düzenlenen programlarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde saat 00.13'te aynı anda sela sesi yükseldi.

Tarihi Ortaköy Camii'nde okunan sela ise vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Cami civarında bulunan vatandaşlar bu anı cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: İHA