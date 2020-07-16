15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu
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15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 81 ilde saat 00.13'te şehitler için sela okundu.

15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu
16.07.2020 00:37 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:36

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 81 ilde saat 00.13'te şehitler için sela okundu. Tarihi Ortaköy Camii'nde okunan sela anlamlı bir duygu oluşturdu.

15 Temmuz 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından yapılmaya çalışılan ama Türk milletinin mücadelesi ile püskürtülen darbe girişimi dördüncü seneyi devriyesine girdi. Yurdun dört bir yanında düzenlenen programlarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde saat 00.13'te aynı anda sela sesi yükseldi.

Tarihi Ortaköy Camii'nde okunan sela ise vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Cami civarında bulunan vatandaşlar bu anı cep telefonları ile kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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