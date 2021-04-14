15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin
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15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyası kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna 251 bin Yasin-i Şerif okunması için internet üzerinden "duaya davet" etkinliği başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyası kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna 251 bin Yasin-i Şerif okunması için internet üzerinden "duaya davet" etkinliği başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Hain darbe girişiminde canlarını vatan ve demokrasi için feda eden şehitler için başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku-Duaya Davet" çağrısı bu yıl da sürüyor.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek etkinliğin çağrısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden yapılıyor.

Etkinlik kapsamında "Bir ölür, bin diriliriz" anlayışından yola çıkılarak her şehit için 1000 olmak üzere 251 bin Yasin-i Şerif okunması hedefleniyor.

Okunan Yasin-i Şeriflerin duası, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Darbe girişiminin 5. yılında düzenlenecek anma etkinliğinde İl Müftülüğünce yapılacak.

Yasin-i Şerif okumak isteyen vatandaşlar, "www.duayadavet.org" internet adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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