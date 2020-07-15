15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nın bakımı yapıldı
Edirne'de 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nın bakımı yapıldı.
15.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:16
Edirne'de 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nın bakımı yapıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Edirne Valiliğince 251 şehit anısına oluşturulan hatıra ormanındaki fidanlara, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bakım yapıldı.
Hatıra ormanındaki otlar görevlilerce temizlenirken, 251 mavi servi fidanı arazöz yardımıyla sulandı.
Bakım çalışmasına katılan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan'dan bilgi aldı ve fidanları suladı.
Kaynak: AA