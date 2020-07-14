"15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" başladı
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"15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" başladı

İstanbul Müftülüğü'nün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 251 şehit için başlattığı "15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" yarın sabah saatlerinde sona erecek.

14.07.2020 22:22 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:53

İstanbul Müftülüğü'nün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 251 şehit için başlattığı "15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" yarın sabah saatlerinde sona erecek.

Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde, ilk olarak Eyüpsultan Topçular Camii Müezzini Hüseyin Demirci'nin başlattığı Kur'an-ı Kerim hatim tilaveti, 30 hafızın katılımıyla yarın sabaha kadar devam edecek.

Eyüpsultan Müftülüğü ve Fatih Müftülüğü'nden katılan 15 hafız, yarın sabaha kadar 15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı kapsamında, Kur'an-ı Kerim'in bütün cüzlerini okuyup tamamlayacak.

Hatim programının başlamasıyla şehitliğe gelen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve ziyaretçiler, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, ziyaretçilere ikramlıklar dağıtıldı.

"Erdoğan'dan Ayasofya Camisi'ni hayata döndürdüğü için Allah razı olsun"

Şehitler için okunan Kur'anı Kerim'i dinleyip dua eden ziyaretçiler, "15 Temmuz Ziyaretçi Defteri"ne duygu ve düşüncelerini yazdı. Vatandaşlar, 15 Temmuz direnişi ve Ayasofya Camisi'nin açılması nedeniyle yetkililere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Deftere duygu ve düşüncelerini yazan vatandaş Faruk Gülsever, "Vatanımız için şehadet şerbetini içen atalarımızdan ve 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden sokağa çıkan kardeşlerim, abilerim, ablalarım ve amcalarım, Allah sizlerden razı olsun, mekanlarını cennet eylesin. Eğer vatanımızda şu an rahat gezebiliyorsak, sizlerin sayesindedir. Yetkililerden ve özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Ayasofya Camisi'ni hayata döndürdüğü için de Allah razı olsun. Allah hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin." notunu yazdı.

Adnan Uyanıker ise "15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden şehadete yürüyen kardeşlerim, Allah sizlerin mekanını cennet eylesin. Bugün burada isek ve bayrağımız şanlı bir şekilde dalgalanmaya devam ediyorsa sizlerin sayesindedir. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı", yarın sabah saat 10.00'da, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Emin Maşalı, ilçe müftülük personeli, 15 Temmuz şehitlerinin aile ve yakınlarının yanı sıra vatandaşların da katılacağı dua merasimiyle sona erecek.

'15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' başladı

Kaynak: AA

Manşet

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